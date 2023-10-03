اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو - الشعار الجديد
شركة الغاز والتصنيع الأهلية –"غازكو"
سوق السعودية

تمديد مذكرة تفاهم بين "غازكو" و"البحري" لتأسيس شركة للنقل البري

لمدة سنة تنتهي في 3 أكتوبر 2024

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية –"غازكو" عن تمديد مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، لبحث سبل التعاون بينهم في الدخول في شراكة لإنشاء شركة تعمل في نشاط النقل البري والخدمات اللوجستية.

وقالت "الغاز الأهلية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه بناءً على رغبة الطرفين باستمرار التعاون بينهم تم تمديد مذكرة التفاهم لمدة سنة ميلادية بحيث يكون تاريخ انتهاء المذكرة بعد التمديد 3 أكتوبر 2024.

مادة اعلانية

يذكر أن صندوق الاستثمارات العام من كبار مساهمي الشركتين بملكية 22.55% من أسهم شركة "البحري"، و10.91% من أسهم "غازكو".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سكان قرى كردستان العراق مهددون بالنزوح بسبب تركيا.. لماذا؟ سكان قرى كردستان العراق مهددون بالنزوح بسبب تركيا.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط