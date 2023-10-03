تمديد مذكرة تفاهم بين "غازكو" و"البحري" لتأسيس شركة للنقل البري

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية –"غازكو" عن تمديد مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، لبحث سبل التعاون بينهم في الدخول في شراكة لإنشاء شركة تعمل في نشاط النقل البري والخدمات اللوجستية.

وقالت "الغاز الأهلية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه بناءً على رغبة الطرفين باستمرار التعاون بينهم تم تمديد مذكرة التفاهم لمدة سنة ميلادية بحيث يكون تاريخ انتهاء المذكرة بعد التمديد 3 أكتوبر 2024.

مادة اعلانية

يذكر أن صندوق الاستثمارات العام من كبار مساهمي الشركتين بملكية 22.55% من أسهم شركة "البحري"، و10.91% من أسهم "غازكو".