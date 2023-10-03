"Eli Lilly" تبرم صفقة بـ1.4 مليار دولار لتوسيع قدرات علاج السرطان

ستشتري شركة "إيلي ليلي" شركة "Point Biopharma Global" مقابل 1.4 مليار دولار من أجل الوصول إلى علاجات تجريبية تمكن من الاستهداف الدقيق للسرطان، وفقاً لما أعلنته الشركة اليوم الثلاثاء.

تعمل شركة "Eli Lilly" على تعزيز خط إنتاجها من خلال صفقات صغيرة حيث يواجه علاج السرطان "أليمتا" منافسة شرسة من الإصدارات المقلدة، بينما تراهن على عقار "تيرزيباتيد" الرائج المحتمل، المعروف بـ"مونجارو"، لدفع النمو.

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تشمل عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة هذا العام شراء شركة "Dice Therapeutics" بقيمة 2.4 مليار دولار وشراء شركة "Versanis" بقيمة 1.93 مليار دولار.

تقوم شركة "Point Biopharma" حاليًا باختبار مرشحات العلاج بالأليجاند الإشعاعي، "PNT2002" و"PNT2003"، في دراسات المرحلة الأخيرة. تجمع العلاجات التجريبية بين الجسيمات المشعة التي تقتل الخلايا والجزيئات التي تلتصق بالأورام.

عرضت شركة "Eli Lilly" مبلغ 12.50 دولار أميريكي لكل سهم من أسهم "Point Biopharma"، وهو ما يمثل علاوة تبلغ حوالي 87% مقارنة بآخر إغلاق للسهم.

ارتفعت أسهم شركة "Point Biopharma" بنسبة 85% في تداول ما قبل السوق.

تقوم "Point Biopharma" باختبار "PNT2002" في المرضى الذين يعانون من شكل متقدم من سرطان البروستات والذين تفاقم مرضهم بعد العلاج الهرموني. ومن المتوقع صدور بيانات المرحلة المتأخرة من "PNT2002" هذا الربع.

من المتوقع أن يتنافس عقار "PNT2002"، الذي تطوره شركة "Point Biopharma" بالتعاون مع شركة "Lantheus"، مع علاج "نوفارتيس" الإشعاعي لسرطان البروستات، "Pluvicto"، المتوفر في الولايات المتحدة منذ عام 2022.

ستضيف الصفقة أيضًا "PNT2003"، المرشح التجريبي لشركة "Point Biopharma" لنوع نادر جدًا من سرطان الجهاز الهضمي، إلى محفظة "Eli Lilly"، التي تشمل عقار سرطان الثدي "Verzenio" ودواء سرطان الدم النادر "Jaypirca".

وتتوقع الشركات أن يتم إغلاق الصفقة بحلول نهاية عام 2023.

ستحصل "Eli Lilly" أيضًا على حق الوصول إلى مصنع تصنيع المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التابع لشركة "Point Biopharma" في إنديانابوليس، بالإضافة إلى مركز البحث والتطوير في تورونتو.