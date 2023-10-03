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متاجر السيف السيف غاليري
السيف غاليري
سوق السعودية

"السيف غاليري" تفتتح ثاني فرع لها بالكويت

بمساحة 2250 مترا مربعا

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" عن افتتاح فرعها الثاني في دولة الكويت ويعد هذا الفرع رقم 68 بمساحة 2250 مترا مربعا.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء،إن هذا الفرع هو امتداد للتوسع داخل دولة الكويت حيث إنه تم افتتاح الفرع الأول في دولة الكويت بداية الربع الثاني من عام 2023م ويأتي هذا التوسع وفقاً للاستراتيجية التوسعية خارج السعودية.

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وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لمعرض الكويت اعتباراً من الربع الرابع من عام 2023م.

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