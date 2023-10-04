بنك يتنازل عن ديون قيمتها 26 مليار جنيه على سكك حديد مصر

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة النقل المصرية توصلت إلى اتفاق مع بنك الاستثمار القومي، يتضمن إسقاط مديونية بقيمة 26 مليار جنيه متراكمة على هيئة سكك حديد مصر.

وقالت مصادر مطلعة إن الاتفاق يتضمن عدم حصول مرفق السكة الحديد على قروض جديدة من البنوك إلا في نطاق تمويل المشروعات الاستثمارية التي تضمن سدادها من خلال الإيرادات المستهدفة دون تحمل الموازنة أية أعباء إضافية.

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في الوقت نفسه، تعتزم هيئة السكك الحديدية اقتراض 6 مليارات جنيه من تحالف بنوك محلية بقيادة البنك الأهلي المصري لاستكمال عدد من المشروعات، من ضمنها خط سكة حديد للوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، وفقا لصحيفة "المال" المصرية.

وكشفت المصادر أن القرض سيكون متاحاً قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم سداده على 10 سنوات. ويستهدف المشروع تسريع نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، وحل أزمة الازدحام القائمة على هذا الخط.

ارتفاع الإيرادات

وتشير بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع كبير في إيرادات هيئة السكك الحديدية في مصر، حيث بلغت قيمة الإيرادات نحو 524 مليون جنيه في شهر يوليو/تموز الماضي، ارتفاعاً من 360.5 مليون جنيه في شهر يوليو/تموز عام 2022، بزيادة بلغت نحو 164.5 مليون جنيه.

وأوضح الجهاز، أن إيرادات السكك الحديدية في شهر يونيو/حزيران السابق له بلغت نحو 454 مليون جنيه، مقابل 351.5 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 102.5 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات السكك الحديدية في شهر مايو/أيار الماضي، لتصل إلى 410 ملايين جنيه، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت نحو 322 مليون جنيه في شهر مايو عام 2022، بزيادة بلغت 88 مليون جنيه.

وخلال شهر إبريل/نيسان الماضي، بلغت إيرادات السكك الحديد نحو 342.7 مليون جنيه، بينما كانت نحو 271.5 مليون جنيه في شهر أبريل عام 2022، بزيادة بلغت نحو 71 مليون جنيه.

وفي شهر مارس/آذار الماضي، سجلت إيرادات الهيئة نحو 306.5 مليون جنيه، مقابل 291 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 15.5 مليون جنيه. أما فى فبراير/شباط الماضي، فقد ارتفعت إيرادات السكك الحديدية بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 325.6 مليون جنيه، ارتفاعا من 291.9 مليون جنيه فى شهر فبراير عام 2022، بزيادة بلغت نحو 33.7 مليون جنيه.