"موانئ دبي" تشرع في بناء محطة حاويات جديدة في إندونيسيا
بالشراكة مع مجموعة ماسبيون الإندونيسية وبقدرة تصميمية تصل إلى 3 ملايين حاوية نمطية
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي.بي ورلد" ومجموعة ماسبيون الإندونيسية، اليوم الأربعاء، عن بدء عمليات بناء محطة جديدة للحاويات في جريسيك بجاوة الشرقية في إندونيسيا.
وقالت الشركة في بيان إن دي.بي ورلد ماسبيون شرق جاوة، وهي المشروع المشترك بينها وبين ماسبيون، ستتولى تشغيل محطة حاويات دولية حديثة بقدرة تصميمية تصل إلى 3 ملايين حاوية نمطية.
وأضافت أن المشروع المشترك سيعمل على تطوير مجمع صناعي ولوجيستي متكامل بجوار محطة الحاويات بمساحة أولية 110 هكتارات مع إمكانية التوسع مستقبلا، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
ونقل البيان عن سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "نأمل في تحقيق المزيد من النمو في المنطقة من خلال شراكات واستثمارات هادفة... ستعمل شراكتنا مع مجموعة ماسبيون على بناء بنية تحتية جديدة في جريسيك ما سيعزز مكانة جاو الشرقية كبوابة تجارية ولوجيستية رئيسية".
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