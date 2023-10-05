"الخطوط السعودية للتموين" تعلن تغيير هويتها

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن تغيير هويتها، وذلك تماشياً مع رحلة التغيير التي تتبناها الشركة وانطلاقاً من استراتيجيتها وخططها الاستثمارية وفرص النمو والتوسع التي تنتهجها.

وقالت "الخطوط السعودية للتموين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن خطة التحول الاقتصادي المنبثقة من رؤية المملكة 2030 حفزت الشركة على تسريع وتيرة النمو والتطوير والابتكار، والتي من خلالها ستساهم الشركة في تحقيق مستهدفات هذه الرؤية بالتركيز على القطاعات الفعالة، المربحة والمتنوعة، وإضافة قطاعات وأنشطة أخرى تتماشى مع نشاط الشركة وأهدافها، ورفع مستوى الخدمات وتطويرها بما يتوافق مع مصالح وتطلعات شركائها وعملائها.

مادة اعلانية

وأكدت الشركة أنها ستواصل تعزيز دورها وعلاقاتها الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية إلى جانب شركاتها التابعة باعتبارها أحد كبار الملاك والعملاء الأساسيين بالشركة، كما ستعمل الشركة على تنويع خدماتها في مجال قطاع خدمات الطيران والقطاعات الأخرى غير المرتبطة بالطيران، بما يساهم في استدامة أعمالها ويحقق الربحية ويعزز دورها الريادي على مستوى السوق المالية السعودية وعلى مستوى المنطقة والعالم.