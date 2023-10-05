تعيين فيصل الخميس عضوا منتدبا لـ"جاكو"

أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"عن صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4 أكتوبر 2023م بتعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور فيصل بن عبد الكريم بن علي الخميس (عضو مستقل) كعضو منتدب للشركة وتعديل صفة العضوية لتكون عضواً تنفيذياً اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر 2023م وحتى تاريخ 30 أبريل 2024م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن العضو المنتدب المعين حاصل على درجة الدكتوراه في السياسة العامة والإدارة والاقتصاد من جامعة المسيسيبي بأميركا وماجستير في الإدارة العامة من جامعة مين الأميركية كما أنه عمل عضو هيئة تدريس في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم وشغل منصب أمين عام لغرفة القصيم، كما عمل في هيئة السياحة والآثار وفي هيئة التراث لديه خبرات عملية في مجال الاستشارات الإدارية والإشراف على البرامج وتطوير الأعمال والشؤون الإدارية والمالية، بالإضافة إلى عضويات متعددة في لجان بالمنطقة مثل لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم.

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