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سوق السعودية

"جاكو" توصي بتجزئة القيمة الاسمية إلى 0.5 ريال للسهم

عدد أسهم الشركة بعد التعديل سيصبح 600 مليون سهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، عن صدور قرار من مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى 0.50 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن عدد أسهم الشركة سيصبح 600 مليون سهم بدلاً من 30 مليون سهم مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

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وأضافت أنه لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية التجزئة.

وأشارت إلى أنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات - إن وجدت - في حينه.

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