بنك أبوظبي الأول يطرح إصدار سندات بقيمة مليار دولار
أجل السندات 10 أعوام ونصف العام
أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم الجمعة، طرح إصدار سندات بقيمة مليار دولار أميركي لأجل 10 أعوام ونصف العام غير قابلة للاستدعاء لمدة خمسة أعوام ونصف العام.
وذكر البنك في بيان، أن طرح الإصدار، وهو لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأميركي، تم يوم الثلاثاء 26 سبتمبر أيلول الماضي، وقال إنها "الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إمارتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وتحدد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية "ليحقق عائدات بلغت 6.32% في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال العام 2023"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وذكر البنك أن قيمة طلبات الاكتتاب وصلت إلى مستوى قياسي بلغ "أقل من 3 مليارات دولار أميركي بقليل".
وعمل بنك أبوظبي الأول كمدير ومدير اكتتاب مشترك لهذا الإصدار.
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