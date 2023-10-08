ارتفاع أرباح "المراعي" 5% إلى 486.3 مليون ريال بالربع الثالث

ارتفع صافي أرباح شركة المراعي، بنسبة 4.99% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 486.26 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 463.17 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "المراعي" بنسبة 12.7% مقارنة بصافي ربح نحو 557.08 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الأداء القوي للشركة في أسواقها الأساسية بدول الخليج إلى تسجيل نموٍ سنوي بنسبة 4%، وهو ما يعزى في المقام الأول إلى زيادة السعة الإنتاجية في قطاع الدواجن، متبوعاً بنمو قطاعي الألبان والمخابز. كما ساهم نجاح موسم العودة إلى المدارس جزئياً في هذه النتائج الإيجابية.

وأضافت أنه رغم ذلك، أدى خفض قيمة الجنيه المصري والتراجع الملحوظ في الطلب على مبيعات البرسيم الخارجية (الموجهة بشكل رئيسي إلى أسواق دول شرق آسيا) إلى انخفاض الإيرادات الربعية للمجموعة بنسبة 3%، التي لم يكن لها أثر ملموس على الربحية.

وأشارت إلى أن الضبط العام للتكاليف والنفقات، بما في ذلك النفقات العامة والإدارية، ساهم في دعم نمو قوي للأرباح التشغيلية بنسبة 11%. ورغم السياسة الصارمة والشاملة التي تبنتها المراعي لضبط التكاليف، حرصت المجموعة على زيادة استثماراتها في مجالات الدعم التجاري وأنشطة التسويق لتعزيز التواصل مع المستهلكين.

وشهد الربع الحالي استمرار استقرار تكلفة السلع، رغم أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بفترات سابقة (وخاصة تكلفة الذرة وفول الصويا والبرسيم).

وارتفع صافي أرباح "المراعي" بنسبة 19.55% إلى نحو 1.68 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، في 9 أشهر من 2023، مقارنة بأرباح نحو 1.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.