سوق السعودية
"المتحدة للتأمين" تكلف "دار المراجعة" لتقييم توافق أنشطها مع الضوابط الشرعية
أكدت أنه سيتم التدقيق على أعمال الشركة واعتمادها من الناحية الشرعية
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قررت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، تكليف "دار المراجعة الشرعية" بالقيام بأعمال المراجعة والتقييم لأنشطة الشركة وأعمالها ومنتجاتها لضمان توافقها مع الضوابط والقواعد الشرعية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن لجنة الرقابة الشرعية المعينة من قبل دار المراجعة الشرعية بصفتها المستشار الشرعي الخاص بالشركة ستتولى مسؤولية الرقابة والمراجعة على عمليات وأنشطة الشركة واعتمادها من الناحية الشرعية.
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وأضافت أنه من أجل تقييم التزام الشركة بالسياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق، فستقوم دار المراجعة الشرعية واللجنة بالتدقيق الشرعي على أعمال الشركة وفقًا لمعايير الحوكمة الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي).
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