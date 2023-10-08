"توبي" تُعلن ترسية مشروع بقيمة 59 مليون ريال
المشروع يتضمن الخدمات المُدارة لأنظمة المعلومات الصحية للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود
أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" عن ترسية مشروع الخدمات المُدارة لأنظمة المعلومات الصحية للمدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود، بقيمة إجمالية قدرها 58.95 مليون ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه من المتوقع توقيع العقد في 20 ديسمبر 2023.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى توفير الخدمات التقنية المدارة لأنظمة المعلومات الصحية للمدينة الطبية الجامعية وتشمل الخدمات التالية:
"البرامج والتطبيقات، وقواعد البيانات، وذكاء الأعمال، ومراكز المعلومات والنظم والتشغيل، والشبكة والاتصالات الرقمية وأمن المعلومات، والدعم الفني للمستخدمين، والوسائل التعليمية، ومكتب المشاريع التقنية والجودة، ونقل المعرفة".
وأوضحت أن قيمة مشاريع شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" تحت التنفيذ بلغ 2.06 مليار ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة).
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