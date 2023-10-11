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سوق السعودية

ترسية مشروع بقيمة 152.71 مليون ريال على "إم آي إس"

المشروع يتضمن اشتراك وخدمات تطبيقات لأنظمة المعلومات الحاسوبية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن ترسية مشروع اشتراك وخدمات تطبيقات لأنظمة المعلومات الحاسوبية مع جهة اعتبارية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن القيمة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 152.71 ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

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كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" أعلنت عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي - السعودية (اتفاقية تمويل إسلامي) بقيمة 350 مليون ريال.

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