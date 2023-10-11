سوق السعودية
"رواسي البناء" توقع عقدا بـ10.55 مليون ريال مع " الفهد للتجارة"
مدته 5 أشهر
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وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار عقدا مع شركة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات بتاريخ 10 أكتوبر 2023 لتنفيذ مشروع أعمال البنية التحتية لمشروع أرض الإرسال 51 بالرياض - التابع للشركة الوطنية للإسكان.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 10.55 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
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وتمت الترسية وتوقيع العقد بتاريخ 10 أكتوبر الجاري وتصل مدته 5 أشهر، وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للعقد خلال النصف الثاني من عام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2024.
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