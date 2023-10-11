"رواسي البناء" توقع عقدا بـ10.55 مليون ريال مع " الفهد للتجارة"

وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار عقدا مع شركة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات بتاريخ 10 أكتوبر 2023 لتنفيذ مشروع أعمال البنية التحتية لمشروع أرض الإرسال 51 بالرياض - التابع للشركة الوطنية للإسكان.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 10.55 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

مادة اعلانية

وتمت الترسية وتوقيع العقد بتاريخ 10 أكتوبر الجاري وتصل مدته 5 أشهر، وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للعقد خلال النصف الثاني من عام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2024.