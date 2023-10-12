سوق السعودية
"السيف غاليري" تستأجر أول فرع لها في سلطنة عمان
بمساحة 1200متر مربع
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أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" عن استئجار معرضها الأول في دولة سلطنة عمان بمدينة مسقط وذلك بمساحة 1200متر مربع.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن من المتوقع افتتاح الفرع خلال الربع الأول من عام 2024، وأن هذا التوسع يأتي امتداداً لتوسعاتها في دول الخليج حيث تم افتتاح فرعين في دولة الإمارات وفرعين في دولة الكويت خلال عام 2023.
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