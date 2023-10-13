وول ستريت
ارتفاع أرباح سيتي غروب الفصلية 2% لـ3.5 مليار دولار
بما يعادل 1.63 دولار للسهم في الربع الثالث من 2023
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أعلن سيتي غروب اليوم الجمعة، عن زيادة أرباحه في الربع الثالث من 2023، بنسبة 2% على أساس سنوي.
وقال البنك إن الأرباح الفصلية تجاوزت التوقعات لتبلغ 3.5 مليار دولار.
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وأشار إلى أن ربحية السهم 1.63 دولار.
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