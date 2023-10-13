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سيتي غروب تبيع أنشطتها المصرفية الاستهلاكية في البحرين
سيتي غروب
وول ستريت

ارتفاع أرباح سيتي غروب الفصلية 2% لـ3.5 مليار دولار

بما يعادل 1.63 دولار للسهم في الربع الثالث من 2023

دبي - العربية.نت
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أعلن سيتي غروب اليوم الجمعة، عن زيادة أرباحه في الربع الثالث من 2023، بنسبة 2% على أساس سنوي.

وقال البنك إن الأرباح الفصلية تجاوزت التوقعات لتبلغ 3.5 مليار دولار.

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وأشار إلى أن ربحية السهم 1.63 دولار.

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