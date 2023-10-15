عمومية "السعودية للتموين" تقر تغيير اسمها التجاري لـ"كاتريون"

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على تغيير اسم الشركة التجاري ليصبح "شركة كاتريون للتموين القابضة".

وقالت "كاتريون للتموين- السعودية للتموين سابقاً"، في "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي مواكبةً لرؤية الشركة المتجددة التي تستهدف التوسع بنطاق نجاحاتها وأعمالها ويعكس تطلعاتها للعالمية، وتماشياً مع فرص النمو المتاحة والمستهدفة في رؤية المملكة 2030، ووفقاً لسجل الإنجازات والنتائج الجيدة التي حققتها الشركة، وتجسيدًا للقيم التي تتبناها الشركة والمتمثلة في التميُّز والنمو والابتكار والالتزام بأعلى معايير الجودة.

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وأضافت أنه بهذا التحول، ستواصل تعزيز دورها وعلاقاتها الإستراتيجية مع شركائها وعملائها بما يحقق مصالحهم وتطلعاتهم، وتنويع خدماتها في مجال قطاع خدمات الطيران والقطاعات الأخرى الغير مرتبطة بالطيران، بما يساهم في استدامة أعمالها ويحقق الربحية، ويعزز دورها الريادي على مستوى المنطقة والعالم.