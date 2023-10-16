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سوق السعودية

تأجيل استئناف أمانة جدة ضد حكم قضائي لصالح "العربية للتعهدات"

الجلسة القادمة تحددت يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 م

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية، عن حضور جلسة الاستئناف ضد الحكم الصادر في دعواها ضد أمانة جدة المنعقدة اليوم، حيث قررت الدائرة تأجيل الجلسة وتحديد موعد الجلسة القادمة يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من هذا الحدث في هذه المرحلة.

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وأضافت أنه لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً إن وجد.

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