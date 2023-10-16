سوق السعودية
عمومية "إدارات" تقر زيادة رأس المال المصرح به إلى 50 مليون ريال
بلا تغيير في عدد أسهم الشركة
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) على تحديد رأسمال الشركة المصرح به إلى 50 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد تغير في عدد أسهم الشركة قبل وبعد زيادة رأس المال المصرح به، كما وافقت الجمعية على تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس و المتعلقة برأس المال.
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ووافق المساهمون على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة، وأقروا على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
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