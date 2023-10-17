جهة حكومية ترسي مشروعاً لتقديم أعمال فنية على "وجا"
قيمة العقد تزيد على 5% من إجمالي إيرادات الشركة بآخر قوائم مالية سنوية
أعلنت شركة وجا عن ترسية مشروع مع جهة حكومية بتاريخ 26 سبتمبر الماضي لتقديم أعمال فنية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد تزيد على 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
و تراجعت أرباح شركة وجا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 35.4% إلى 35.5 مليون ريال مقابل 8.29 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان سابق، إن إيرادات النصف الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 6.7 %إلى 41 مليون ريال، مقابل 43.96 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وذكرت الشركة أن سبب انخفاض صافي الربح فى النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات إضافة إلى زيادة تكلفة الإيرادات وزيادة في المصاريف التمويلية، وزيادة مخصص الزكاة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
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