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سوق السعودية

فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة كهرباء السعودية.. غدا

تاريخ انتهاء باب الترشح 19 نوفمبر المقبل

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية" عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (21 يناير 2024 إلى 20 يناير 2028).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الترشح لعضوية مجلس الإدارة سيكون وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركة الأساس وسياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.

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وأوضحت أن تاريخ فتح باب الترشح اعتبارا من 19 أكتوبر الجاري، وحتى 19 نوفمبر المقبل.

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وأضافت أنه سيجري التصويت لانتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيعلن عن موعده لاحقاً.

وذكرت أنه يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وشروط ومعايير عضوية مجلس الإدارة الواردة في سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.

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