"أكوا باور" تبرم 7 مذكرات تفاهم مع الصين في مجالات الطاقة النظيفة وتحلية المياه

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، توقيعها سبع مذكرات تفاهم مع شركات صينية، وذلك خلال مشاركتها في منتدى قمة "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي الذي ينعقد في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر 2023.

وجرى توقيع مذكرات التفاهم مع كل من "الشركة الحكومية لاستثمارات الطاقة"، إحدى أكبر شركات توليد الطاقة المملوكة للحكومة الصينية وبنك الصين، إلى جانب مذكرة مع "مجموعة الصين للطاقة"، المتخصصة في مجال الهندسة، و"مجموعة إنرجي شاينا المتخصصة في توفير حلول الطاقة والبنية التحتية، وشركة "جينكو سولار، الشركة العالمية في مجال تصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة.

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وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور محمد أبونيان خلال كلمته في المؤتمر: "ترتكز رحلة شركة أكوا باور مع الصين على قيم الصداقة والتعاون المشترك والمثمر لسنواتٍ طويلة، وتشمل مناطق جغرافية مختلفة، وعلى مر السنين؛ قمنا بتعزيز شراكاتٍ قوية مكنتنا من قيادة مشاريع تحولية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه مع شركاء صينيين رئيسيين"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أبونيان: "بالنظر إلى المستقبل؛ هناك إمكانات كبيرة لمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، بشكلٍ يتناغم مع أهداف رؤية السعودية 2030، ونحن ملتزمون برعاية هذه الشراكة الدائمة مع السوق الصيني، إدراكاً منا لدوره الحيوي في قيادة المشهد العالمي لصناعة الطاقة النظيفة".