ارتفاع أرباح "المتقدمة" 66.7% إلى 45 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات- "المتقدمة" بنسبة 66.67% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 45 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 27 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "المتقدمة" بنسبة 25% مقارنة بصافي ربح نحو 60 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وقالت "المتقدمة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الارتفاع في صافي أرباح الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بصورة رئيسية إلى انخفاض أسعار البروبان والبروبلين المشترى بنسبة 32% و14% على التوالي، وانخفاض مصاريف الشحن بنسبة 54%، بالإضافة إلى ارتفاع كميات المبيعات بنسبة 1%.

وأضافت "المتقدمة" أن ارتفاع صافي الربح جاء رغم انخفاض أسعار المبيعات بنسبة 13%، وتحقيق حصة خسائر بمبلغ 32 مليون ريال من الاستثمار في شركة "إس كي أدفانسد" في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع حصة خسائر قدرها 30 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتراجع صافي أرباح "المتقدمة" 50.8% في التسعة أشهر الأولى من 2023، إلى نحو 148 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 301 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.