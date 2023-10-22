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تراجع الأرباح الفصلية لمجموعة تداول السعودية 24%
مجموعة تداول السعودية القابضة
سوق السعودية

نمو أرباح "مجموعة تداول" 14.8% إلى 102.3 مليون ريال بالربع الثالث

بدعم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة "مجموعة تداول" بنسبة 14.81% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 102.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 89.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "مجموعة تداول" 2.76% في الربع الثالث من 2023، مقابل صافي ربح نحو 105.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وأرجعت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، ارتفاع صافي الأرباح الفصلية على أساس سنوي، إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتصل إلى 277.4 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 257.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع في إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات.

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وأشارت إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 21.3% على أساس سنوي لتصل إلى 200.7 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 165.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع صافي أرباح "مجموعة تداول" 18.8% إلى نحو 298.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 367.4 مليون ريال صافي ربح في الفترة المماثلة من 2022.

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