سوق السعودية
"وزارة الموارد البشرية" ترسي مشروعا بـ 63.6 مليون ريال على "إم آي إس "
لتنفيذ وتجديد تراخيص مايكروسوفت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن ترسية مشروع مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ وتجديد تراخيص مايكروسوفت بقيمة إجمالية 63.6 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة 15% ولمدة 36 شهرا ميلاديا.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن الترسية تمت بتاريخ 22 أكتوبر 2023وتوقعت إبرام العقد بتاريخ 9 نوفمبر المقبل، وذكرت أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة بالعقد.
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وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" يوم 11 أكتوبر الجاري عن عزمها شراء عدد من أسهمها بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وأن عدد الأسهم المقرر شراؤها 300 ألف سهم، وأنها ستمول عملية الشراء من مصادرها الذاتية.
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