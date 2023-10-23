نفط وغاز
"شيفرون" تعرض الاستحواذ على منافستها "هيس" مقابل 53 مليار دولار
بما يعادل 171 دولاراً لكل سهم من "هيس"
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تعتزم شركة "شيفرون - Chevron" الأميركية، الاستحواذ على منافستها "هيس كورب - Hess corp" في صفقة تشمل شراء جميع الأسهم مقابل 53 مليار دولار.
وعرضت "شيفرون" 171 دولارا لكل سهم من أسهم "هيس" Hess، ما يعني ضمنا علاوة قدرها حوالي 5% عن آخر إغلاق للسهم.
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ومن المتوقع أن ينضم الرئيس التنفيذي لشركة "هيس"إلى مجلس إدارة شركة "شيفرون"بمجرد إغلاق الصفقة التي تأتي بعد أسابيع من تقديم شركة إكسون موبيل عرضاً بقيمة 60 مليار دولار لشراء شركة " بايونير ناتشورال ريسورسز PIONEER NATURAL RESOURCES.
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