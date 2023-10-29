ارتفاع أرباح "سليمان الحبيب" 29.5% إلى 544.8 مليون ريال بالربع الثالث

ارتفع صافي أرباح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية- "سليمان الحبيب" بنسبة 29.5% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 544.77 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 420.62 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سليمان الحبيب" بنسبة 11.87% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 486.97 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وقالت "سليمان الحبيب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 19.03% في الربع الثالث من العام 2023م لتصل إلى نحو 2.44 مليار ريال، وبزيادة قدرها 390.62 مليون ريال مقارنة بنحو 2.05 مليار ريال، بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة لاستمرار النمو في القطاعات التشغيلية للمجموعة.

يعود النمو في الإيرادات خلال الربع الثالث من العام 2023م للنمو في كل من قطاعي المستشفيات والصيدليات، نتيجة الزيادة في أعداد المراجعين وكذلك الزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم وتاثيرها الايجابي في زيادة مبيعات قطاع الصيدليات، وذلك مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت أرباح المجموعة بنسبة 25.78% في التسعة أشهر الأولى من 2023، إلى نحو 1.521 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 1.209 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.