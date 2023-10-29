نمو أرباح "عِلم" الفصلية 22.3% إلى 334 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة عِلم بنسبة 22.34% في الربع الثالث من 2023 إلى نحو 334 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة مقارنة بصافي ربح نحو 273 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 10.46% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 373 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن نمو صافي الربح في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 30.33% (354 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 18.31% (89 مليون ريال).

ونتجت الزيادة في الإيرادات من الارتفاع في إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 38.24%، والارتفاع في إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 11.40%، والارتفاع في إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 36.67%. بالإضافة لذلك، ارتفعت عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 24 مليون ريال.

من ناحية أخرى، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 17.76% (38 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 27 مليون ريال، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 6 مليون ريال، وارتفاع مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 6 مليون، قابل ذلك انخفاض في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 1 مليون، كما ارتفع مصروف الزكاة بمبلغ 8 ملايين ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، ارتفع صافي ربح شركة عِلم بنسبة 43.3% إلى نحو 1.029 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 718 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.