"علم" للعربية: 42 مليار دولار قيمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في السعودية

قال المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة "علم" ماجد بن سعد العريفي، في مقابلة مع "العربية"، إن قيمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في السعودية بلغ 42 مليار دولار.

وأضاف العريفي، أن الاستثمار في سوق تكنولوجيا المعلومات يتضمن فرصاً واعدة ومهمة جدا بالقطاع، وبخاصة المنتجات التي تقدمها الشركات الناشئة وفرص نموها، وهو ما يجعلها أكثر شهية للشركات المهتمة بالاستثمار في هذه القطاعات.

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وتابع: "علم تتميز بالعمل في العديد من القطاعات التي تحدث أثرا إيجابيا في المجتمع، كما أن رؤية 2030 تصب في وجود مبادرات عديدة لوجود مدن ذكية ومستقبلية متطورة وهو سبب مشاركتنا في جايتكس بدبي".

وأوضح أن الخدمات المقدمة من شركة "علم" تتقاطع مع مبادرات تقديم مدن ذكية مستقبلية مثل قطاع النقل وخدمات تقنيات الكمبيوتر القادرة على توفير البيانات الدقيقة لدى متخذي القرار لتسهيل عملية تطوير المدينة وتقديم حلول لها.