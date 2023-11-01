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الشركة السعودية للطباعة والتغليف طباعة وتغليف
الشركة السعودية للطباعة والتغليف طباعة وتغليف
سوق السعودية

ارتفاع خسائر "طباعة وتغليف" 468% في الربع الثالث

الخسائر المتراكمة تعادل نسبة 3.7% من رأس المال

دبي - العربية.نت
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ارتفعت خسائر الشركة السعودية للطباعة والتغليف "طباعة وتغليف" بنسبة 467.6% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 21.9 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 3.86 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر "طباعة وتغليف" بنسبة 8.9% في الربع الثالث من 2023، مقابل خسائر نحو 20.12 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وقالت "طباعة وتغليف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض في الإيرادات، مع ارتفاع تكاليف المبيعات بالإضافة إلى الارتفاع في تكاليف التمويل.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 819.07% إلى نحو 57.35 مليون ريال مقارنة بخسائر نحو 6.24 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 نحو 21.91 مليون ريال تعادل نسبة 3.7% من رأس المال البالغ 600 مليون ريال.

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