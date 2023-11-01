"مهارة" توقع مذكرة غير ملزمة مع وزارة السياحة السعودية

وقعت شركة مهارة للموارد البشرية"مهارة"مذكرة تعاون غير ملزمة لتقديم خدمات إسناد سعوديين مع وزارة السياحة السعودية بهدف تعزيز توطين مهن قطاع السياحة بالكوادر الوطنية بما يحقق الأهداف المشتركة بين الطرفان وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين في القطاع السياحي بجانب توفير مسار تدريبي يهدف لتعزيز مهارات الموظفين السعوديين بالقطاع.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تاريخ توقيع المذكرة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، وتستهدف العمل على استقطاب الكفاءات السعودية وإسناد خدماتها عن طريق البحث عن الكوادر البشرية المؤهلة (ذكور-إناث) من المواطنين السعوديين الراغبين في الالتحاق بالعمل في الوظائف المستهدفة في قطاع السياحة وإجراء المقابلات الشخصية اللازمة تمهيدا لإلحاقهم بالعمل لدى المنشآت السياحية.

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وذكرت الشركة أن مدة المذكرة 24 شهرا من تاريخ توقيعها، وتوقعت أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الأول من العام المقبل 2024م، وسيرتبط ذلك بأعداد القوى العاملة السعودية التي سيتم استقطابها وإسناد خدماتها في القطاع السياحي وسيستمر خلال مدة سريان المذكرة، التي سيتم العمل عليها من خلال إسناد مهارة إحدى فروع شركة مهارة للموارد البشرية.