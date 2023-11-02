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شعار شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية السعودي الألماني الصحية
شعار شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
سوق السعودية

أرباح "السعودي الألماني" تقفز 379% لـ53.3 مليون ريال بالربع الثالث

بدعم من زيادة عدد المرضي وارتفاع الكفاءة التشغيلية

دبي - العربية.نت
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نمت أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 379.7% إلى 53.3 مليون ريال مقابل 11.11 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثالث من هذا العام سجلت نموا بنسبة 30.97% إلى 671 مليون ريال على أساس سنوي مقابل 512.37 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

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وعزت النمو في صافي الربح إلى زيادة عدد المرضى في كل من العيادات الخارجية والقسم الداخلي، وارتفاع الكفاءة التشغيلية مع زيادة المعدلات التشغيلية للتوسعات الجديدة للمجموعة.

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كما حققت الشركة نموا في صافي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 241.9% إلى 143.6 مليون ريال مقابل 42 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت إيراداتها في هذه الفترة بنحو 26% إلى 1.93 مليار ريال مقابل 1.53 مليار ريال في الفترة الموازية من العام الماضي.

وقالت إن سبب النمو في صافي الربح خلال تلك الفترة يعود إلى زيادة في الإيرادات نتيجة زيادة عدد المرضى المنومين وارتفاع الطاقة الاستيعابية للمجموعة، وارتفاع الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع المعدلات التشغيلية للتوسعات الجديدة للمجموعة.

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