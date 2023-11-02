أرباح "شاكر" تصعد نحو 97% إلى 16.77 مليون ريال في الربع الثالث

قفز صافي ربح شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر" في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 96.8% إلى 16.77 مليون ريال مقابل 8.5 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب النمو القوي في صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات، وكفاءة الأداء التشغيلي، وارتفاع الربح من حصة الشركة في مصنع إل جي شاكر لحلول التدفئة والتهوية والتكييف بنسبة 80.39%، والتي عوضت زيادة تكاليف التمويل الناتجة عن ارتفاع معدلات سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور).

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وقالت إنها حققت إيرادات بلغت 322.72 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023، بنمو نسبته 36.99% على أساس ربع سنوي من 235.57 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من السنة المالية 2022، نتيجة ارتفاع مبيعات حلول التدفئة والتهوية والتكييف والأجهزة المنزلية.

وارتفعت إيرادات قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف (بما في ذلك قطاع المشاريع وقطاع المبيعات الاستهلاكية) بنسبة 30.28%، بينما نمت إيرادات قطاع الأجهزة المنزلية بنسبة 56.33%.

وارتفع صافي أرباح شاكر خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023 بنسبة 75.82% إلى 61.43 مليون ريال مقارنة بـ 34.94 مليون ريال في الفترة المناظرة من السنة المالية 2022، بسبب النمو في إجمالي الإيرادات بنسبة 18.07% على أساس مع استمرار تحقيق استراتيجية النمو التي أدت لتنوع محفظة المنتجات في قطاعات الأعمال الأساسية، إلى جانب زيادة النمو في الحصة السوقية.

كما نمت إيرادات قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف بنسبة 20.03%، والذي قابله نمو في قطاع الأجهزة المنزلية بنسبة 14.77% على أساس سنوي.

كما ارتفع صافي الربح العائد إلى ملاك الشركة بنسبة 75.83% على أساس سنوي ليصل إلى 61.43 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات والأرباح التشغيلية، إلى جانب تحقيق زيادة بنسبة 87.28% في حصة الشركة من أرباح مصنع إل جي شاكر، مما عوض ارتفاع تكاليف التمويل الناجمة عن ارتفاع معدلات سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور).