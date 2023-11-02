اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة شركة ألفا ظبي القابضة
شعار شركة ألفا ظبي القابضة
سوق أبوظبي

ارتفاع صافي أرباح "ألفا ظبي" 29% إلى 11.6 مليار درهم في 9 أشهر

إيراداتها بلغت 32.4 مليار درهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة اليوم الخميس ارتفاع صافي أرباحها 29% على أساس سنوي في أول 9 أشهر إلى 11.6 مليار درهم (نحو 3.158 مليار دولار).

وقالت الشركة في بيان إنها حققت "قفزة مهمة" في الإيرادات بلغت 32.4 مليار درهم بزيادة كبيرة قدرها 22% على أساس سنوي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

مادة اعلانية

وأشارت الشركة إلى أنها "تتمتع بوضع مالي قوي، حيث يبلغ إجمالي قيمة أصولها 133.6 مليار درهم"، فيما بلغ وضعها النقدي 19.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معلومات عن قذائف تستخدمها حماس لاستهداف المدرعات الإسرائيلية معلومات عن قذائف تستخدمها حماس لاستهداف المدرعات الإسرائيلية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط