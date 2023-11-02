ارتفاع صافي أرباح "ألفا ظبي" 29% إلى 11.6 مليار درهم في 9 أشهر

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة اليوم الخميس ارتفاع صافي أرباحها 29% على أساس سنوي في أول 9 أشهر إلى 11.6 مليار درهم (نحو 3.158 مليار دولار).

وقالت الشركة في بيان إنها حققت "قفزة مهمة" في الإيرادات بلغت 32.4 مليار درهم بزيادة كبيرة قدرها 22% على أساس سنوي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

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وأشارت الشركة إلى أنها "تتمتع بوضع مالي قوي، حيث يبلغ إجمالي قيمة أصولها 133.6 مليار درهم"، فيما بلغ وضعها النقدي 19.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.