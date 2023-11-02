تراجع أرباح "الإسمنت السعودية" 15% إلى 68.3 مليون ريال في الربع الثالث

انخفضت أرباح شركة "الإسمنت السعودية" بنسبة 15.37% في الربع الثالث من 2023 إلى نحو 68.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو80.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وقالت "الأسمنت السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن انخفاض صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يرجع إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض قيمة وكميات المبيعات المحلية وكذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في ربح شركة زميلة، وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى.

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وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، ارتفعت أرباح "الإسمنت السعودية" بنسبة 13.47% إلى 277.2 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح بلغت 244.3 مليون ريال خلال الفترة المقارنة من 2022.

وعزت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بسبب ارتفاع قيمة وكميات المبيعات الإجمالية رغم انخفاض كميات المبيعات المحلية وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى وارتفاع الربح من بيع استثمار لدى شركة تابعة وانخفاض مصروف الزكاة، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة.

وارتفعت إيرادات الشركة في أول تسعة أشهر بنسبة 8.95% إلى 1.08 مليار ريال مقابل 992.1 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.