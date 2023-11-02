ترسية مشروع بـ 3 مليارات ريال على "جروب فايف"

أعلنت شركة "جروب فايف السعودية للأنابيب" عن ترسية مشروع نظام نقل مياه رأس الخير – الرياض مع المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة بتاريخ الأربعاء 1 نوفمبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن قيمة المشروع أكثر من 3 مليارات ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

مادة اعلانية

وذكرت أن المشروع عبارة عن تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة بنقل مياه رأس الخير إلى الرياض.