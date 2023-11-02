سوق السعودية
ترسية مشروع بـ 3 مليارات ريال على "جروب فايف"
مع المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة
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أعلنت شركة "جروب فايف السعودية للأنابيب" عن ترسية مشروع نظام نقل مياه رأس الخير – الرياض مع المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة بتاريخ الأربعاء 1 نوفمبر 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن قيمة المشروع أكثر من 3 مليارات ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.
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وذكرت أن المشروع عبارة عن تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة بنقل مياه رأس الخير إلى الرياض.
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