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سوق السعودية

ترسية مشروع بـ 3 مليارات ريال على "جروب فايف"

مع المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "جروب فايف السعودية للأنابيب" عن ترسية مشروع نظام نقل مياه رأس الخير – الرياض مع المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة بتاريخ الأربعاء 1 نوفمبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن قيمة المشروع أكثر من 3 مليارات ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

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وذكرت أن المشروع عبارة عن تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة بنقل مياه رأس الخير إلى الرياض.

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