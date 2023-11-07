ارتفاع الخسائر الفصلية لـ"صادرات" السعودية بنسبة 62% إلى 8.64 مليون ريال

ارتفعت خسائر الشركة السعودية للصادرات الصناعية"صادرات" في الربع الثاني من عامها المالي بنسبة 62.1% إلى 8.64 مليون ريال مقابل صافي خسائر بقيمة 5.33 مليون ريال في الربع المناظر من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي 2023م مقارنة بالربع المماثل للعام السابق 2022، يعود إلى تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة، على الرغم من ارتفاع مبيعات الشركة وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية مقارنة بالربع المماثل للعام السابق 2022.

مادة اعلانية

وارتفعت مبيعات الشركة في الربع الثاني بنسبة 6725% إلى 5.45 مليون ريال مقابل نحو 80 ألف ريال في الربع المماثل من العام المالي الماضي.

وتقلصت خسائر الشركة في النصف الأول من عامها المالي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي بنسبة 39.47% إلى 10.98مليون ريال مقابل 18.14 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعزت الانخفاض في صافي الخسارة إلى ارتفاع مبيعات الشركة مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق 2022 بالإضافة إلى أرباح الشركة من استثماراتها من خلال استغلال جزء من السيولة النقدية.

بلغت الخسائر المتراكمة للشركة وفقاً للقوائم المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م. مبلغ 46.47 مليون ريال تمثل نسبة 23.90% من رأس مال الشركة والبالغ 194.40 مليون ريال، نظراً للأوضاع الاقتصادية الراهنة وقلة الطلب على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالشركة.

وقالت إنهاستطبق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة إلى 20% فأكثر من رأس مالها.