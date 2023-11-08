أرباح "زين السعودية" الفصلية تقفز 235.3% إلى 285 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" بنسبة 235.29% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 285 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 85 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح "زين السعودية" بنسبة 129.8% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 124 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، فإن الشركة حققت إيرادات ربعية تاريخية بلغت 2.5 مليار ريال، بزيادة في الإيرادات بلغت 239 مليون ريال بزيادة قدرها 10% عن إيرادات الربع الثالث من العام 2022، ويعود هذا الارتفاع الى النمو في إيرادات خدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وقطاع الأعمال، ومبيعات الجملة بالإضافة إلى النمو في ايرادات شركة "تمام للتمويل".

وارتفع صافي أرباح "زين السعودية" بنسبة 224.75% في التسعة أشهر الأولى من 2023، إلى نحو 971 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 299 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.