أرباح "سابتكو" تتضاعف أكثر من 25 مرة في الربع الثالث

تضاعف صافي ربح الشركة السعودية للنقل الجماعي"سابتكو" بأكثر من 25 مرة في الربع الثالث من العام الجاري وبنسبة 2543% إلى 33.59 مليون ريال مقابل 1.27 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي، تراجع صافي ربح الشركة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 42.62%، مقارنة بالربع الثاني من العام الذي شهد تحقيق صافي ربح بقيمة 58.5 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن سبب نمو أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب والنقل العام، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات وتكلفة التمويل ومصروف الزكاة. بالإضافة إلى ذلك تضمن الربع الحالي انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية.

كما انخفضت المصروفات العمومية والإدارية،و مصروفات البيع والتوزيع.

وأشارت إلى أن الربع الثالث من العام الجاري تضمن تسجيل خسائر أعلى في المشروع المشترك، كما تضمن تسجيل خسائر في شركة زميلة.

ونمت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام بنسبة 22.34% إلى 431.8 مليون ريال مقابل 352.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2022.

وفي أول تسعة أشهر من العام الجاري حققت الشركة صافي ربح بقيمة 44.73 مليون ريال مقابل 1.28 مليون ريال صافي خسائر في الفترة الموازية من عام 2022.

وعزت النمو في صافي ربح هذه الفترة إلى ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب والنقل العام وإيرادات موسمي رمضان والحج، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية وتكاليف التمويل وكذلك ارتفاع في مصروف الزكاة بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.