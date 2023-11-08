تراجع أرباح "أسمنت القصيم" بنسبة 65% إلى 8 ملايين ريال في الربع الثالث
بسبب تراجع قيمة وكمية المبيعات
تراجع صافي ربح شركة أسمنت القصيم في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 65.66% إلى 8.05 مليون ريال مقابل 23.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن صافي إيرادات الربع الثالث من العام الجاري تراجعت بنسبة 27.5% إلى 120.8 مليون ريال مقابل 166.77 مليون ريال في الربع الثالث من 2022.
وعزت تراجع صافي الربح للربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي إلى الانخفاض في كمية وقيمة المبيعات.
وعلى مستوي نتائج الشركة في أول تسعة أشهر من العام الجاري ارتفع صافي ربحها بنسبة 30.5% تقريبا إلى 101.08 مليون ريال مقابل 77.47 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة الارتفاع في إيرادات الاستثمارات المالية، وعلى الرغم من الانخفاض في المبيعات والانخفاض في الإيرادات الأخرى.
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