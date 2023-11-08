تراجع أرباح "ذيب للسيارات" 36.2% إلى 34.3 مليون ريال بالربع الثالث

تراجع صافي أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات بنسبة 36.18% في الربع الثالث من 2023 إلى نحو 34.33 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 53.79 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح "ذيب للسيارات" بنسبة 14.75% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 29.92 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض في نسب التشغيل في قطاع التأجير قصير الأجل والزيادة في بعض مصاريف التشغيل ذات العلاقة إلى جانب الزيادة في مصاريف التمويل من البنوك. وقد تم تعويض ذلك بتحسن الإيرادات لجميع القطاعات.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع صافي أرباح "ذيب للسيارات" بنسبة 23.6% إلى نحو 106.54 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 139.45 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.