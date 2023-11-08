اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مشاريع الكويت القابضة كيبكو
مشاريع الكويت القابضة كيبكو
بورصة الكويت

كيبكو الكويتية تعلن سداد سندات بقيمة 28.5 مليون دينار

أكدت أنها سددت بالكامل السندات المصدرة سابقا بقيمة إجمالية 100 مليون دينار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" اليوم الأربعاء سداد الجزء المتبقي بقيمة 28.5 مليون دينار من سندات لأجل خمس سنوات تستحق اليوم.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة الكويتية إنها بهذا تكون سددت بالكامل السندات المصدرة سابقا بقيمة إجمالية 100 مليون دينار.

مادة اعلانية

وأوضحت الشركة في الإفصاح أن السداد ليس له أثر مادي على بياناتها المالية المجمعة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كانت الشركة أعلنت في مطلع العام الجاري شراء وإلغاء جزء بقيمة 71.5 مليون دينار من السندات التي أصدرتها في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم نفي الفصائل الفلسطينية.. إسرائيل تؤكد وصول قواتها إلى وسط مدينة غزة رغم نفي الفصائل الفلسطينية.. إسرائيل تؤكد وصول قواتها إلى وسط مدينة غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط