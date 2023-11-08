بورصة الكويت
كيبكو الكويتية تعلن سداد سندات بقيمة 28.5 مليون دينار
أكدت أنها سددت بالكامل السندات المصدرة سابقا بقيمة إجمالية 100 مليون دينار
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أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" اليوم الأربعاء سداد الجزء المتبقي بقيمة 28.5 مليون دينار من سندات لأجل خمس سنوات تستحق اليوم.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة الكويتية إنها بهذا تكون سددت بالكامل السندات المصدرة سابقا بقيمة إجمالية 100 مليون دينار.
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وأوضحت الشركة في الإفصاح أن السداد ليس له أثر مادي على بياناتها المالية المجمعة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
كانت الشركة أعلنت في مطلع العام الجاري شراء وإلغاء جزء بقيمة 71.5 مليون دينار من السندات التي أصدرتها في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
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