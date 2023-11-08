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شركة "سامسونغ" للإلكترونيات
ذكاء اصطناعي

"سامسونغ" أحدث المنضمين إلى سباق الذكاء الاصطناعي

تختبر نموذجًا توليديًا للذكاء الاصطناعي "Gauss"

دبي - العربية.نت
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تختبر شركة "سامسونغ" للإلكترونيات نموذجًا توليديًا للذكاء الاصطناعي يُسمى "Gauss" على اسم عالم رياضيات ألماني من القرن التاسع عشر، لتنضم إلى صفوف الشركات المتنامية التي تأمل في إنشاء منافسين لـ "ChatGPT".

بدأت أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم اختبارًا داخليًا لروبوت يمكنه مساعدة الموظفين في أقسام الأجهزة المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية على إنشاء رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المستندات وترجمة المحتوى، حسبما أخبر المسؤولون التنفيذيون الحضور في مؤتمر للشركة يوم الأربعاء.

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تنضم بذلك "سامسونغ" إلى شركات من الولايات المتحدة والصين في محاولة المطالبة بسوق مزدحمة منذ ظهور "ChatGPT". تتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تعمل على تطويرها مساعدًا للبرمجة ومنصة يمكنها إنشاء صور مرئية من كلمات رئيسية بسيطة.

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تهدف "سامسونغ" إلى دمج خدمات الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من المنتجات في المستقبل القريب.

وربما تستجيب "سامسونغ" أيضًا جزئيًا للمخاوف المتزايدة بشأن انتشار التكنولوجيا. في وقت سابق من هذا العام، حظرت استخدام الموظفين للذكاء الاصطناعي التوليدي بعد اكتشاف قيام الموظفين بتحميل تعليمات برمجية حساسة إلى النظام الأساسي.

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