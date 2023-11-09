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"كابريكورن إنرجي" تؤجل تقديم عرض محدّث لعملياتها في مصر
وسط استمرار المحادثات بين الطرفين
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قالت شركة "كابريكورن إنرجي"، اليوم الخميس، إنها ستؤجل تقديم العرض التفصيلي المحدّث لعملياتها في مصر المقرر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وتعتزم إعلان موعد جديد أوائل 2024 في ظل استمرار محادثاتها مع السلطات المصرية لتحسين الشروط هناك.
وتلتزم الشركة، التي تعمل على تنقيح استراتيجيتها للتركيز على أصولها المصرية بعد احتجاجين من المساهمين بشأن خطط اندماج، بدفع 575 مليون دولار للمساهمين هذا العام رغم تأخر سداد مدفوعات من مصر.
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وقالت كابريكورن "يعزى هذا (التأجيل) إلى عدد من العوامل بينها استكمال العمل الفني والتجاري المطلوب لتقديم تحديث شامل ومفصل للمحفظة".
وأضافت "تواصل كابريكورن إجراء مناقشات بناءة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشريكنا في المشروع المشترك بشأن الأنشطة في عام 2024".
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