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بدء التشغيل التجاري لفرع بنك "صحار" العماني في السعودية

بعد موافقة البنك المركزي السعودي

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك صحار الدولي العماني عن بدء التشغيل التجاري لفرعه الجديد في مدينة الرياض السعودية اعتباراً من الأحد الموافق 7 يناير 2024.

وفي بيان لبورصة مسقط، اليوم الاثنين، أشار البنك إلى دعم وتوجيه الجهات الرقابية والتشريعية في السعودية وعمان.

وحصل بنك صحار، خلال أكتوبر الماضي، على موافقة البنك المركزي السعودي "ساما" على بدء عمليات فرع بنك صحار الدولي العماني في مدينة الرياض السعودية.

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كان مجلس الوزراء في السعودية قد وافق في أكتوبر 2021، على الترخيص لبنك صحار الدولي بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

وفوض مجلس الوزراء وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

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