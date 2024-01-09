لن تصدق.. هاتف "آيفون" يسقط من ارتفاع 16 ألف قدم بعد حادثة طائرة "بوينغ" دون خدوش

سقط هاتف "آيفون" من الجيل الجديد، من طائرة "بوينغ" 737 ماكس طراز 9 على ارتفاع 16 ألف قدم بعد انفجار باب الطائرة الخلفي، ليُكتشف أنه سليم وغير مقفل، وبطاريته بحالة جيدة ومشحونة، حيث عثر عليه على جانب طريق في بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية.

وعثر سيناثان بيتس على الهاتف، بحسب منشور على منصة "إكس" اطلعت عليه "العربية Business". وأظهر المنشور شاشة الهاتف والتي تشير إلى بريد إلكتروني من خطوط ألاسكا الجوية بشأن المطالبة بأمتعة الرحلة.

وقال بيتس في مقطع فيديو على "تيك توك"، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ"، إن الهاتف كان في "وضع الطيران". وأضاف: "لا يزال (الهاتف) نظيفًا جدًا، ولم يكن به أي خدوش، وكان يقبع تحت شجيرة ولم يكن به قفل للشاشة".

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل في مؤتمر صحافي يوم الأحد، أنه تم العثور على هاتف على جانب الطريق وآخر في الفناء. وقالت رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل جينيفر هومندي للصحافيين إن الأشخاص سلموا كلا الجهازين.

وقالت هوميندي: "سوف نفحصها ثم نعيدها" إلى الركاب. "كما أنه سيساعدنا في البحث في المنطقة الصحيحة (عن مكان الحادث)".

وأكد متحدث باسم المجلس الوطني لسلامة النقل في وقت لاحق رواية بيتس وقال إن الهاتف تم تسليمه إلى خطوط ألاسكا الجوية.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd — Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024

تم اكتشاف باب الطائرة المفجر في المنطقة الخلفية لمدرسة في بورتلاند.

تقول شركة "أبل"، على موقعها على الإنترنت، إن هاتف "آيفون" أو بطاريته يمكن أن يتضررا في حالة سقوطه. في هذه الحالة، الجزء الوحيد الذي ظهر مكسورًا في منشور بيتس هو قابس سلك الشاحن، حتى الشاشة كانت سليمة. كان طرف السلك لا يزال متصلاً بالهاتف.

اضطرت الرحلة 1282 إلى العودة بعد دقائق من إقلاعها، عندما انفصل باب الطائرة عن جسمها. ولم يصب أي من الركاب البالغ عددهم 171 راكبا على متن طائرة ماكس 9 بجروح خطيرة. وهبطت الطائرة بسلام في بورتلاند بعد حوالي 20 دقيقة من إقلاعها، بعد أن وصلت إلى ارتفاع أكثر من 16 ألف قدم (4900 متر).

أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية مؤقتًا أكثر من 170 طائرة من طراز ماكس 9 لإجراء فحوصات السلامة قبل إعادتها إلى الخدمة.