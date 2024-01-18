"اللجين" تدرس عدة خيارات لاستخدام عائد صفقة بيع 35% من "ناتبت"

نظمت شركة اللجين أمس الأربعاء 17 يناير الجاري لقاء هاتفيا مع المستثمرين والمحللين الماليين للتعليق على إعلاني الشركة بخصوص توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة اللجين وشركة بازل العالمية القابضة (شركة تابعة لشركة ليندل بازل للصناعات القابضة "LYB")، واتفاقية بيع حصة 35% في الشركة التابعة شركة "ناتبت"بقيمة 1.87 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن الرئيس التنفيذي للشركة قدم ملخصاً عن خلفية الصفقة وفوائدها التكاملية لكل من شركة ناتبت وشركة المشروع الجديد، حيث سينتج المجمع المتكامل المدمج (ناتبت والمشروع الجديد) نحو مليون طن سنوياً من البولي بروبيلين (PP)، وسيتم تشغيله بواسطة فريق تشغيل ناتبت الموسع.

وقال إن ذلك سيؤدي إلى زيادة الموثوقية نتيجة لربط وحدات عمليات المصنعين معاً، واستغلال طاقة وحدة البولي بروبلين غير المستغلة حالياً في مصنع شركة ناتبت باستخدام الطاقة الزائدة من مصنع البروبلين الجديد، وتقليل تكاليف التشغيل الثابتة والمتغيرة حيث سيستخدم المصنع الجديد جزءا من البنية التحتية والمرافق والقدرات التشغيلية الحالية لشركة ناتبت.

وعلاوة على ذلك، ستنقل LYB كشركة رائدة عالمياً في مجال البولي بروبيلين إلى هذه الشراكة ما تملكه من معرفة تقنية وخبرة في السوق العالمي، وعلامة تجارية قيمة، وأصناف متميزة من البولي بروبيلين (High-End PP Grades) وهو ما سيمكن من الوصول لأسواق ذات صافي عائد (NETBACK) أعلى. مع التأكيد على أهمية موقع الشركة الاستراتيجي (بمدينة ينبع) كونه الأقرب لأسواق استيراد متوقع لها أن تبقى أسواق استيراد متنامية (كأوروبا وتركيا وجنوب أمريكا وأفريقيا) وفق الرئيس التنفيذي لشركة اللجين.

أوضح أنه بعد الوصول إلى مرحلة اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، ستكون هيكلة رأس المال للمشروع الجديد هيكلاً نموذجياً من حقوق الملكية والدين Equity-to-Debt Ratio (30:70)، حيث من المتوقع أن يمول الدين من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنوك تجارية (على الأرجح بنوك محلية).

و في إجابة على سؤال العائد على الاستثمار، أجابت إدارة "اللجين" بأن جدوى المشروع الجديد يجري تطويرها حيث أن المشروع في مرحلة الهندسة التفصيلية، وبالتالي لا يمكن للشركة تحديد معدل العائد الداخلي بشكل دقيق IRR. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يكون العائد قريب من مشاريع مماثلة تم تنفيذها مؤخراً من قبل الشركات المنافسة.

و أشارت الإدارة إلى أن التعليق الذي قدمه بعض المحللين حول التكلفة العالية المعلنة للمشروع الجديد مقارنةً بمشاريع المنافسين المعلنة سابقاً كان غير صحيح، حيث تم الخلط بين التكلفة الرأسمالية الإجمالية Project Capital Cost وتكلفة الهندسة والتوريد والبناء والتشغيل EPC Cost، ومن المتوقع من مصدر التقرير إصدار تقرير معدل يتضمن التصحيحات المطلوبة قريباً.

وذكرت شركة اللجين أن الاتفاقية الاستراتيجية ستساعدها على ترقية مجموع منتجاتها إلى فئات من البولي بروبيلين (PP Grades) لكل من ناتبت والمشروع الجديد، حيث يستهدف الشركاء بشكل استراتيجي درجات البولي بروبيلين عالية الجودة ومركبات البولي بروبيلين المتميزة وتحقيق صافي عائد أعلى من المنافسين.

وأوضحت إدارة الشركة أنه بشأن خطط استخدام عائدات صفقة البيع "1.87 مليار ريال"، فإن لجنة الاستثمار في الشركة تدرس عدة خيارات بما في ذلك السداد الكامل لقرض الشركة الحالي، وستقرر بناءً على معايير محددة مثل فرص التنويع في الاستثمار ومعدلات الفائدة المتوقعة على المدى القصير والمتوسط.

وذكرت أن توقيت المشروع الجديد في حال الانتهاء من مرحلة اتخاذ القرار النهائي للاستثمار والمتوقع أن تكون خلال الأشهر القادمة)، تعتقد الإدارة أن توقيت المشروع مواتٍ عموماً حيث من المتوقع أن تكون تكاليف الموارد (العمالة) والمواد قريبة من تقديرات مرحلة دراسة الجدوى المبدئية، كما يتوقع معظم محللي السوق أن يتوازن العرض والطلب لمادة البروبلين قبل تشغيل المشروع الجديد مع أسعار في مستويات صحية جداً مع بداية دورة سوق جديد.