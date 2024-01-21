"السيف غاليري" تفتتح معرضها الأول في سلطنة عمان

أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" عن افتتاح معرضها الأول في دولة سلطنة عمان بمدينة مسقط ويعد هذا الفرع رقم 71 بمساحة 1200متر مربع.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هذا يأتي امتداداً للتوسع في دول الخليج حيث تم افتتاح فرعين في دولة الإمارات وفرعين في دولة الكويت خلال عام 2023م.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لمعرض مسقط في نهاية الربع الأول من عام 2024م.