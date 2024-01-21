"جي بي مورغان" يرفع أجر رئيسه جيمي ديمون إلى 36 مليون دولار

دفع بنك جي بي مورغان لرئيسه التنفيذي جيمي ديمون 36 مليون دولار لعام 2023 بزيادة قدرها نحو 4% عن عام 2022.

وتأتي الزيادة في أجر ديمون الذي قاد البنك منذ 18 عاما، بعد أن أعلن البنك عن أرباح قياسية لعام 2023 بلغت 49.6 مليار دولار.

وقال "جي بي مورغان" إن التعويض السنوي لعام 2023 يعكس جهود جيمي ديمون لتنمية البنك وإدارة المخاطر.

ويتكون أجر ديمون من 1.5 مليون دولار كراتب أساسي، إضافة إلى مكافأة مرتبطة بالأداء قدرها 34.5 مليون دولار.

كان بنك جي بي مورغان قد سجل أفضل نتائج سنوية له على الإطلاق بنهاية 2023 وتوقع أن يكون دخل الفوائد أعلى من المتوقع في 2024.

واستفاد البنك من استحواذه على بنك "فيرست ريباببليك بنك" المتعثر في مايو الماضي والذي أضاف إليه مليارات الدولارات من القروض وبالتالي عزز صافي دخل الفوائد.

جاء ذلك على الرغم من انخفاض الأرباح الفصلية بالربع الأخير بسبب تخصيص 3 مليارات دولار إلى صندوق تأمين الودائع.

وبلغت الأرباح الصافية السنوية لبنك جي بي مورغان 49.6 مليار دولار بنهاية 2023 بزيادة 32% مقارنة مع 2022، وبلغت أرباح البنك للربع الرابع 9.3 مليار دولار وهو ما يمثل تراجعا بـ 15.5% على أساس سنوي.