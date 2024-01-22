"الصير للمعدات" الإماراتية تتحول إلى الخسارة في 2023

كشفت بيانات صادرة عن شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية في أبوظبي أن الشركة تحولت إلى تكبد خسائر بقيمة 1.02 مليون درهم في 2023 من أرباح بقيمة 1.008 مليون قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أن الإيرادات في العام الماضي بلغت 1.23 مليون درهم مقابل 1.11 مليون درهم قبل عام بارتفاع 10.8%.

وقال جاي نيفينز الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين في بيان "واصلت شركة الصير مارين إحراز تقدم مستدام في استراتيجية تنمية أعمالها طوال عام 2023، كما واصلت البناء على النتائج المتميزة التي حققتها الشركة لعام 2022، وتوفير أساس متين للنمو المستقبلي حتى عام 2024 وما بعده" وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف نيفينز " لقد تميز عام 2023 باستثمارات كبيرة، منها الاستثمار في شركة أدنوك للإمداد والخدمات، وشهد كذلك عددا من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، فضلاً عن توسيع أسطولنا الذي يضم الآن ناقلة غاز جديدة وناقلتين عملاقتين للغاز، وقد أدت هذه الاستثمارات الاستراتيجية إلى تنويع قدراتنا التشغيلية، الأمر الذي مكننا من الاستفادة من النمو المستمر الذي يشهده قطاع نقل الغاز".

وقـامت الصیر مارين في مايو أيار 2023 باستثمار أولي بقيمة 257 مليون درهم في أدنوك للإمـداد والخدمات، وزادت هذا الاستثمار لاحقا 43 %ليصل إلى 367 مليون درهم.

وسبق للشركة أن أعلنت عن مجموعة من عمليات الاستحواذ على السـفن، شملت ناقلة غاز بلغت قيمتها 331 مليون درهم، واثنتين من ناقلات الغاز المسال العملاقة بقيمة 724 مليون درهم، حيث تسلمت الشركة ناقلتها العملاقة الأولى "لاكي غاز" في يونيو/ حزيران 2023.

وتعمل شركة "الصیر" في إصلاح القوارب وتجارة قطع غيار الطائرات ومكوناتها وتموين المواد الغذائية وإصلاح وصيانة محركات السفن، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة الإماراتية.